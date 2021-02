Per vaccino del personale asili e materne iscrizione al Cup

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - Il personale scolastico degli asili nido e delle scuole materne del Trentino che intende vaccinarsi ma è assistito da un medico di medicina generale che non ha aderito alla campagna provinciale, potrà prenotarsi online. Lo ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa, precisando che al momento hanno aderito circa il 50% dei medici e le vaccinazioni effettuate ad oggi sono "alcune centinaia".

"Calcoliamo che personale di nidi e materne interessato sia circa di 6.000 persone", ha detto Fugatti, quindi le circa 3.000 in questa situazione potranno fare iscrizione al Cup online. Una possibilità, ha aggiunto Fugatti, che "verrà aperta nel fine settimana" e, ha proseguito, "ci si vaccinerà nei Centri aperti sul territorio già attivi per gli ultraottantenni".

Per quanto riguarda il numero di vaccini, Fugatti ha spiegato che "l'arrivo di dosi Pfizer sembra essersi stabilizzato con 5.850 vaccini che arrivano ogni settimana. Questa è la previsione di marzo e auspichiamo venga confermata anche in aprile". Con queste dosi la Provincia conta di concludere il ciclo degli ultra 80enni nella prima settimana di aprile, per poi passare agli ultra 70enni, divisi dai 70 ai 74 anni e dai 75 ai 79 anni. "Il numero di persone da vaccinare sono circa 50.000, non una cosa da poco", ha detto Fugatti. Nella speranza - ha aggiunto - che arrivi il via libera dall'Ema sul vaccino Johnson & Johnson, che potrebbe aumentare la capacità vaccinale.

Su Astrazeneca, ha detto invece Fugatti lamentando una "certa irregolarità" nella disponibilità, le previsioni "per le prossime quattro settimane, 4.000 la prima, nella seconda 1.500, nella terza 4.000 e nella quarta 4.800 dosi". (ANSA).