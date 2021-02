Covid: altri sei decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - Ancora 6 morti per il Covid in Alto Adige: il conto delle vittime della pandemia continua a salire ed è arrivato a 1.012. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, inoltre, nelle ultime 24 ore hanno accertato 355 nuovi positivi: 205 sulla base di 2.308 (di cui 441 nuovi test) tamponi pcr e 150 sulla base di 14.079 test antigenici.

Il totale delle infezioni accertate dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 64.102, di cui 42.132 rilevate con tampone pcr e 21.970 con test antigenico.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 45 nelle terapie intensive (tre dei quali all'estero), 227 nei normali reparti ospedalieri, 163 nelle strutture private convenzionate e 58 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 11.005. (ANSA).