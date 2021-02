Scuola: 15.930 studenti trentini iscritti all'anno 2021/22

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Nell'anno scolastico 2021/22, gli iscritti alla scuola trentina sono complessivamente 15.930, di cui 4.808 alla primaria, 5.567 alla secondaria di primo grado, 4.408 alla secondaria di secondo grado e 1.147 alla formazione professionale. I dati, riportati in un comunicato della Provincia di Trento e riferiti alle iscrizioni presso le istituzioni formative provinciali e paritarie del territorio trentino, registrano un lieve lieve calo sugli iscritti della scuola primaria (-1,1%) e su quelli delle scuole superiori, formazione professionale compresa, pari a -0,6%.

Dal report dell'Ufficio innovazione e informatica emerge inoltre un rinnovato interesse da parte dei ragazzi per alcuni percorsi liceali artistico (+22,27%), scientifico (+7,2 %) e linguistico (+6,53%), mentre sono in diminuzione le iscrizioni al liceo delle scienze umane (-10,5 %) e il liceo classico (-7,24%). In calo le iscrizioni agli istituti tecnici (-1,98% al biennio settore economico, -2,13% al biennio settore tecnologico) e alla formazione professionale (-5,36%).

Il sistema di iscrizioni scolastiche "online", gestito da Trentino digitale, è stato disponibile dal 4 al 25 gennaio 2021 per accogliere le domande trasmesse alle oltre cento istituzioni scolastiche coinvolte. (ANSA).