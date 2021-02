Covid: 117 casi nelle scuole di lingua tedesca

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Nelle scuole e negli asili di lingua tedesca sono stati registrati nel corso dell'ultima settimana 117 casi di positività al Covid-19. Un solo caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato nelle scuole in lingua ladina dell'Alto Adige.

Nelle scuole dell'infanzia sono state registrate, complessivamente, 35 nuove infezioni, 10 delle quali hanno riguardato i bambini, 23 il personale pedagogico, 2 il personale non insegnante. Nelle scuole elementari (scuole primarie) sono stati registrati 40 nuovi casi di positività al Coronavirus: 22 riguardano gli alunni, 17 gli insegnanti, mentre 1 infezione rilevata fa riferimento al personale non docente. Nelle scuole medie (scuole secondarie di primo grado) vengono segnalate 23 nuove infezioni (13 studenti, 7 professori e 3 impiegati), nelle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado) sono 13 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati: 7 vengono segnalati tra gli studenti, mentre 3 riguardano il personale docente e altrettanti il personale non insegnante. Alla formazione professionale, infine, i casi complessivi sono 16 (6 studenti, 4 insegnanti, 6 il personale non docente).

Lo scorso fine settimana è cominciata anche per il mondo della formazione in lingua tedesca la campagna vaccinale rivolta a tutto il personale delle scuole e degli asili. Nel prossimo weekend via libera alla seconda tranche di somministrazione, da ieri (22 febbraio) sono aperte le prenotazioni. (ANSA).