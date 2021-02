Scialpinista muore travolto da una valanga in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Uno scialpinista di 64 anni di Pergine Valsugana è morto travolto da una valanga sul monte Fregasoga (in Valfloriana, catena del Lagorai). Il distacco nevoso di grandi dimensioni - informa il Soccorso Alpino del Trentino - si è staccato ad una quota di circa 2.200 metri lungo il versante est verso la Val Cadino, trascinando l'uomo a valle per circa 500 metri e seppellendolo completamente. Gli altri tre compagni di escursione, che non sono stati investiti dalla valanga, hanno allertato il 112 poco prima delle 12.30 ed hanno iniziato autonomamente la ricerca con l'Artva in attesa dei soccorsi.

L'uomo è stato poi individuato sotto la valanga grazie all'Artva ed estratto dai soccorritori, ma purtroppo per lui non c'era nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso; la salma è stata ricomposta ed elitrasportata a valle a Valforiana. A causa dell'elevato pericolo residuo di altre valanghe, anche i compagni di escursione e i soccorritori sono stati recuperati dall'elicottero e trasferiti a valle in sicurezza. (ANSA).