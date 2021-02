Covid: ancora 13 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Un'altra giornata pesante sul fronte del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala altri 13 decessi che portano il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a 993. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati accertati 183 nuove infezioni: 119 sulla base di 1.135 tamponi pcr (di cui 295 nuovi test) e 64 sulla base di 6.097 test antigenici rapidi.

Il totale delle persone contagiate è di 63.373: di questi 41.813 sono stati rilevati con test pcr e 21.560 con test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 39 in terapia intensiva, 259 nei normali reparti ospedalieri, 163 nelle strutture private convenzionate e 49 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 11.747. (ANSA).