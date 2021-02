Covid: sei nuovi casi di variante sudafricana in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunica che, dalle ultimi analisi, emerge la presenza di 6 nuovi casi della variante sudafricana del Coronavirus.

I casi sono stati riscontrati nei comuni di Lana, San Martino in Passiria e Malles. Tre di questi casi sono correlati ai casi già individuati nei giorni scorsi.

L'Azienda sanitaria proporrà alla Giunta provinciale le stesse misure applicate per i comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria e San Pancrazio, cioè ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale sarà vietato salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore. (ANSA).