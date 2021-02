Cortina: slalom, in testa Liensberger e fuori Brignone

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 20 FEB - L'austriaca Katharina Liensberger, a conferma della sua eccellente forma, è al comando in 48.48 dopo la prima manche dello slalom speciale mondiale di Cortina 2021. Dietro di lei la slovacca Petra Vhlova in 48.78 e la svizzera Wendy Holdener in 49.72. Solo quarta in 49.78 la campionessa Usa Mikaeal Shiffrin.

Per l'Italia - mentre è finita fuori per aver inforcato Federica Brignone a conclusione di un mondiale davvero sfortunato - dopo la prova delle prime trenta migliori atlete ci sono Irene Curtoni al momento 17/a in 50.96 e Martina Peterlini ancor più indietro in 51.59.

Si gareggia in pieno sole sulla ripidissima pista Druscie', quella su cui alle Olimpiadi del 1956 vinse l'oro il leggendario austriaco Toni Sailer. Proprio per la forte pendenza, con solo tre porte un pò pianeggianti, la tracciatura gira inevitabilmente moltissimo con continui cambi di ritmo. Il forte sole sta poi scaldando e rendendo scivoloso il fondo con lo sci esterno che nelle curve scivola spesso via. E' forse anche per questo che le due atlete al comando, e con buon vantaggio , sono state anche le prime due al via, con fondo ancora con buon grip.

Poi i distacchi sono diventati rilevanti. (ANSA).