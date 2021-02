Coppia scomparsa:carabinieri subacquei cercano Peter Neumair

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - Sono in corso da questa mattina sul fiume Adige a Bolzano nuove ricerche del corpo di Peter Neumair, il 63enne scomparso assieme alla moglie, Laura Perselli, la sera del 4 gennaio scorso e il cui cadavere è stato invece ritrovato sabato 6 febbraio.

Da Genova-Voltri sono arrivati i carabinieri subacquei, specialisti che stanno passando al setaccio la zona di fiume nei pressi della località Ischia Frizzi, in corrispondenza del ponte dove gli investigatori del Ris hanno trovato tracce di sangue ritenute compatibili con quello di Peter Neumair. Le operazioni di perlustrazione e ricerca dureranno circa una settimana: i carabinieri si immergeranno in vari punti del fiume cercando elementi che possano essere utili all'indagini. (ANSA).