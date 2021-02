Covid:manifestazione impenditori,striscione su Cima Settsass

(ANSA) - ARABBA (BELLUNO), 19 FEB - Un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio è salito stamani, sci ai piedi, sulla Cima Settsass, montagna situata tra Arabba (Belluno) e la Val Badia, in Trentino, esponendo striscioni per richiamare l'attenzione sul difficile momento che sta vivendo la montagna, come ambiente, comunità e come sistema economico, per le decisioni legate all'emergenza Covid-19.

Secondo una nota degli organizzatori, "la riflessione deve partire dalla constatazione di una contrapposizione: da un lato la difficoltà di gestire un'emergenza sanitaria stagionale a fronte delle caratteristiche del turismo dello sci, che concentra grandi flussi turistici in poco tempo e in pochi spazi; dall'altro una progettualità economica, turistica, ma anche sociale, che si è appiattata sulle grandi opere funzionali allo sci dimenticando la messa in sicurezza del territorio, la sanità locale, le scuole, i trasporti e la tutela dell'ambiente, necessaria per creare proposte turistiche diversificate, con una stagionalità che risenta meno della neve".

"Non siamo contro lo sci - precisa Federico Sordini, imprenditore di Rocca Pietore (Belluno) - siamo persone che vivono e lavorano in montagna e che la amano. Siamo persone che si sono stancate di assistere impotenti alla distruzione della terra in cui vivono e allo smantellamento dei suoi servizi di base nel tentativo di trasformarla in un parco divertimenti aperto due mesi in estate e tre in inverno".

L'area del Settsass, Sief e Col di Lana è interessata da un progetto che prevede la costruzione di un collegamento sciistico tra il comprensorio di Arabba e quello delle Cinque Torri. "La realizzazione di questo collegamento - prosegue Sordini - andrebbe in realtà a distruggere una delle pochissime aree dolomitiche rimaste senza impianti. L'importanza storica di cui sono permeati questi luoghi dovrebbe essere sufficiente a scoraggiare qualsiasi progetto di questo tipo, ma purtroppo non è così". (ANSA).