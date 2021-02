Covid: sarà virtuale commemorazione Andreas Hofer a Mantova

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Quest'anno il distretto degli Schützen di Bozen organizza in forma virtuale la tradizionale commemorazione di Andreas Hofer, in ricordo dell'eroe del Tirolo fucilato dai francesi il 20 febbraio 1810 a Mantova. L'evento sarà trasmesso in video con sottotitoli in tedesco ed italiano.

Il discorso commemorativo sarà tenuto dall'infermiera e direttrice tecnico assistenziale, Monika Thurner Franzelin di Terlan. "Il fatto che abbiamo scelto una persona del settore sanitario e dei servizi sociali come nostro referente commemorativo è inteso come un ringraziamento a tutti coloro che da un anno a questa parte forniscono protezione e assistenza speciale al nostro paese e alla popolazione", spiegano gli Schuetzen in una nota. (ANSA).