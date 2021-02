Covid: Alto Adige verso zona rossa anche per Roma

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Dopo la conferma di rosso scuro per l'Ue, la Provincia Autonoma di Bolzano dovrebbe passare al rosso anche secondo le valutazioni di Roma, come l'Umbria, anche se in parte già lo erano con ordinanze regionali.

Sono tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Secondo quanto si apprende, sono il Molise, la Campania e l'Emilia Romagna. La decisone sarà presa dal ministro Speranza nelle prossime ore alla luce delle ultime valutazioni della cabina di regia e del Comitato tecnico scientifico. (ANSA).