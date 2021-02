Covid: 4 decessi in Trentino, 25 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - Sono 4 i decessi nelle ultime 24 ore in Trentino, si tratta di 3 donne e di 1 uomo di età compresa fra 46 e 97 anni. Migliora, anche se di poco, la situazione negli ospedali dove il numero delle dimissioni (18) è stato leggermente superiore a quello dei nuovi ricoveri (17): il totale dei pazienti Covid nei vari reparti è pari a 197, dei quali 25 si trovano in rianimazione.

Secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono 50 i positivi al molecolare (su 1.630 test), cui si aggiungo i 206 casi individuati dai test rapidi (su 1.743 test). Dai molecolari è arrivata anche la conferma della positività di 58 soggetti il cui contagio era stato rilevato i nei giorni corsi sempre tramite tamponi rapidi. Dei nuovi casi positivi, 72 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono 179: tutti sono seguiti tramite cure domiciliari. I bambini o ragazzi in età scolastica tra i nuovi positivi sono 43 (49 invece le classi in quarantena) e fra loro ci sono anche 6 piccoli con meno di 5 anni (1 dei quali ha meno di 2 anni). Sono 33 invece i nuovi contagi fra soggetti che hanno 70 o più anni.

Infine, sono 35.043 le dosi di vaccino somministrate, cifra che comprende le 13.003 seconde dosi e le 6.785 riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).