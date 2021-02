Covid: +17% decessi a Bolzano nel 2020

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Nel 2020 nella città di Bolzano sono deceduti 1.293 cittadini, 195 in più rispetto al 2019 (+17,8%). Il relativo tasso di mortalità è stato di 12,0 decessi ogni 1.000 abitanti. L'anno precedente era stato di 10,2 decessi ogni 1.000 abitanti. I dati sono stati presentati dall'assessore Angelo Gennaccaro.

Il confronto con il numero medio di decessi del periodo 2015-2019 ha evidenziato un chiaro eccesso di mortalità. Nel 2020 sono morte infatti 222 persone (20,7%) in più rispetto alla media del quinquennio precedente (1.071 casi). Mettendo il numero di morti da Covid-19 (248 nel 2020) in relazione all'eccesso di morti (222), risulta chiaro che questi sono attribuibili alla pandemia. Aspetto questo confermato da un aumento significativo del numero di decessi nei mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre 2020. (ANSA).