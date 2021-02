Cortina: gigante, in gara pure 62enne principe Von Hohenlohe

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 19 FEB - Il principe Hubertus Von Hohenlohe non ha finito la gara di gigante sulla difficile pista di Cortina. Per Hubertus - 62 anni , figlio di Ira Fuerstenberg, imparentato con gli Agnelli, sposato con Simona Gandolfi, cugina di Alberto tomba, cantante, fotografo e poliglotta - quella di Cortina 2021 è stata la sua 18 esima partecipazione ai Mondiali, un vero record.

Il principe ha sempre gareggiato per i colori del Messico, il suo paese natale dove anche ha messo in piedi la locale federsci.

Hubertus ieri mattina non si era qualificato per la gara ma era stato ammesso sulla base del regolamento che prevede un massimo di 100 atleti al via di cui 60 qualificati o con punteggi Fis.

Gli altri posti sono lasciati liberi ai rappresentanti dei Paesi -è pur sempre un Mondiale- iscritti alla gara ma che non non hanno ottenuto qualificati. Hubertus - che in gioventù è sempre stato un dignitoso atleta di cdm - è l'unico rappresentante del Messico ed ha pertanto gareggiato con il pettorale 99. (ANSA).