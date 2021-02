Schwazer 'fatta giustizia, un giorno che mi ripaga'

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Sono molto felice che dopo quattro anni e' mezzo di attesa finalmente e' arrivato il giorno in cui e' stata fatta giustizia". Cosi' Alex Schwazer commenta il provvedimento del gip di Bolzano, in una dichiarazione audio all'ANSA, fatta recapitare dalla sua manager, Giulia Mancini.

"Probabilmente non potro' dimenticare tutte le cose - aggiunge Schwazer - , ma il giorno di oggi mi ripaga un po' di tante battaglie che insieme ad altri che mi sono stati vicini ho dovuto affrontare in questi quattro anni e mezzo, che non sono stati per nulla facili" (ANSA).