Covid: 378 nuovi casi e 5 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Cinque decessi, 378 nuovi casi e 458 pazienti covid ospedalizzati: sono questi i dati principali dell'ultimo bollettino dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2687 test pcr (265 positivi) e 9145 test antigenici (213 positivi).

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 253 pazienti, nelle cliniche private 163 e in terapia intensiva 42. Altri quattro pazienti sono ricoverati in terapia intensiva in Austria. Sono 15287 gli altoatesini in quarantena. (ANSA).