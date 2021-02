Covid: 2 decessi in Trentino, salgono i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - In Trentino sono 61 i nuovi casi positivi al molecolare riportati oggi dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. A questi si aggiungono i 231 positivi all'antigenico. Si registrano poi altri 2 decessi, mentre tornano a salire i ricoveri per Covid-19.

Nel dettaglio, dei nuovi positivi, 83 sono asintomatici e 96 pauci sintomatici. I nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolastica sono 35 (ieri le classi in quarantena erano 53), e fra questi troviamo 3 piccolissimi (con meno di 2 anni) e 4 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni.

Sono 45 invece i nuovi contagi fra soggetti che hanno 70 e più anni.

Il fronte ospedaliero invece fa registrare 26 nuovi ricoveri, a fronte di 14 dimissioni: il numero complessivo dei ricoverati sale quindi a 199, con 27 pazienti che hanno bisogno delle cure intensive. In ospedale inoltre è avvenuto 1 dei 2 decessi registrati oggi: si tratta di una donna e di un uomo di età compresa fra gli 84 e gli 87 anni. Sono stati 1.590 i tamponi molecolari analizzati (1.047 dal Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara e 543 alla Fem). Inoltre sono stati notificati all'Azienda sanitaria 1.931 test rapidi antigenici.

La campagna di vaccinazione intanto prosegue e questa mattina ha fatto registrare 33.838 dosi somministrate, comprese le 12.928 che si riferiscono ai richiami e le 6.761 riservate ad ospiti di residenze per anziani. I guariti infine sono oggi 177, numero che porta il totale a quota 27.022. (ANSA).