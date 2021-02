Covid: 4 decessi in Trentino, 26 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Sono 4 i decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore (1.252 in totale). Si tratta di 2 uomini e di 2 donne, di età compresa fra 71 ed i 90 anni. Uno dei decessi è avvenuto in ospedale. Negli ospedali dove il numero di pazienti Covid scende a 188. Ieri infatti ci sono state 23 dimissioni a fronte di 17 nuovi ricoveri. In rianimazione le persone ricoverate sono 26 (uno in meno di ieri).

Si sono registrati 62 nuovi casi positivi al molecolare (su 2.160 test) e 167 all'antigenico (1.316 i tamponi rapidi). Dei nuovi positivi, 89 sono asintomatici e 219 paucisintomatici, tutti seguiti a domicilio. Fra bambini e ragazzi in età scolare si sono verificate altre 41 nuove infezioni (le classi in quarantena ieri erano 53) e fra questi ci sono anche 5 piccolissimi con meno di 2 anni e ben 9 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni. I contagi fra ultra settantenni invece salgono di altre 42 unità.

Questa mattina risultavano somministrate 32.786 dosi di vaccino, cifra che comprende sia i 12.881 richiami, sia le 6.724 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).