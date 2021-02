Vaccini:Kompatscher,governo valuti acquisto stock aggiuntivo

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - La Provincia di Bolzano è pronta ad aggiungersi alla cordata con il Veneto, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'acquisto di stock aggiuntivi di vaccini, ma auspica un intervento di Roma. Il governatore Arno Kompatscher, che è in contatto con i colleghi Zaia e Bonaccini, ha ricordato che per l'eventuale acquisto servono "tutte le verifiche e garanzie del caso e un coordinamento con Roma". Secondo Kompatscher, sarebbe auspicabile che sia direttamente il governo ad attivarsi per evitare discussioni e problemi di equilibrio tra Regioni.

