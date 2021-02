Vaccini: in Alto Adige ora tocca ai prof

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Nel prossimo fine settimana, 20 e 21 febbraio, inizieranno le vaccinazioni anti-Covid 19 proposte a tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado in Alto Adige.

Sarà coinvolto il personale pedagogico delle scuole dell'infanzia, il personale docente e non docente delle scuole primarie, secondarie di I e II grado, delle scuole della formazione professionale e di musica, delle scuole private e paritarie, il personale socio-educativo, il personale di pulizia, nonché il personale delle cucine delle mense scolastiche e dei convitti.

Al momento sono disponibili 4.950 dosi di vaccino Astra Zeneca, disponibile per la fascia di età tra i 18 e i 55 anni (ciò significa che il 56/o anno di vita non deve essere stato compiuto al momento della pre-registrazione).

Per informare in anticipo il personale degli asili e delle scuole sulle vaccinazioni, domani si terrà un webinar.