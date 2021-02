Covid:Kompatscher,in corso tracciamento variante sudafricana

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - In Alto Adige è in corso il tracciamento dei sei casi di variante sudafricana registrati nei comuni di Moso, Rifiano, Merano e San Pancrazio. Lo ha confermato il governatore altoatesino Arno Kompatscher che si è detto preoccupato soprattutto per la diffusione in quattro comuni. "Anche se purtroppo era solo una questione di tempo, visto i centinaia di casi nel vicino Tirolo, ma anche in Italia, faremo di tutto per limitare la diffusione", ha detto Kompatscher. Questo pomeriggio la giunta provinciale si riunirà per valutare misure restrittive nei comuni interessati ed eventualmente anche a livello provinciale. I capogruppi saranno poi informati in una videoconferenza, come concordato ieri in consiglio provinciale. La nuova ordinanza poi dovrebbe essere firmata domani. Kompatscher ha infine fatto presente che in Alto Adige solo nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 12 mila test, ovvero il 2,3% dell'intera popolazione. (ANSA).