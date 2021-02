Covid: 4 morti in Trentino, stabili ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Sono 4 i decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore (1.248 in totale), tre dei quali avvenuti in ospedale. La vittima più giovane aveva 49 anni, gli altri tre avevano un'età compresa fra i 76 e gli 85 anni. La situazione dei ricoveri ospedalieri per effetto del numero delle dimissioni (19 quelle di ieri), superiori ai nuovi ricoveri (16). Attualmente nei vari reparti sono curati 195 pazienti Covid, di cui 27 in rianimazione (numero stabile).

Si sono registrati 28 nuovi casi positivi al molecolare (su 885 test) e 167 all'antigenico (1.316 i tamponi rapidi). I molecolari hanno poi confermato 75 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi - comunica la Provincia di Trento - 60 sono asintomatici e 127 pauci sintomatici, seguiti come sempre a domicilio. I bambini e ragazzi in età scolare che hanno contratto l'infezione oggi sono 22 (51 le classi in quarantena) e fra loro troviamo anche 2 piccolissimi (meno di 2 anni) ed altri 3 bambini di età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Sono 33 invece i nuovi contagi fra ultra settantenni. (ANSA).