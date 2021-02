Covid: 286 casi nelle scuole di lingua tedesca

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Calano le infezioni nelle scuole e negli asili di lingua tedesca le infezioni. Nell'ultima settimana, dall'8 al 13 febbraio, sono stati registrati 286 casi di positività al Covid-19. Sono invece dodici i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle scuole in lingua ladina dell'Alto Adige.

Per quanto riguarda le scuole tedesche, un numero in calo rispetto alla settimana precedente, durante la quale la cifra complessiva aveva raggiunto 452 casi di positività. Diminuisce inoltre il numero delle persone collocate in quarantena, 1833, rispetto alle 2915 della settimana precedente. I numeri resi noti dalla Direzione istruzione e formazione tedesca includono l'intero corpo docente, il personale non insegnante, nonché bambini e ragazzi dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori. (ANSA).