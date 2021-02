Brennero: un positivo si 850 tamponi a Vipiteno

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Sono 850 tamponi rapidi effettuati ieri all'autoporto 'Sadobre' di Vipiteno dei camionisti diretti in Austria. Di questo un unico test è risultato positivo. E' quanto apprende l'ANSA dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

L'assessore altoatesino Arnold Schuler critica sul quotidiano Dolomiten l'introduzione dell'obbligo di tampone in Austria e Germania. "O siamo in Europa oppure non siamo in Europa", commenta. Visti i numeri, Schuler si interroga "a cosa serve tutta questa messa in scena" e se "le priorità non sarebbero altre". (ANSA).