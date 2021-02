Brennero: niente code tir per obbligo tampone in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Questa mattina non si segnalano code al Brennero a causa dell'obbligo di tampone negativo per i camionisti, diretti in Austria. Sta infatti funzionando il filtraggio della polizia stradale ai caselli stradali lungo l'autostrada del Brennero.

I camionisti possono effettuare i test all'autoporto 'Sadobre' a Vipiteno, dove le Truppe Alpine dell'Esercito in giornata - a supporto dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige - attiveranno un drive through della difesa con un ufficiale medico e un infermiere militare. La struttura è stata allestita dal personale delle Truppe Alpine.

Tra Nogarole Rocca e Verona Nord si segnalano 4 km di coda per traffico intenso. (ANSA).