Brennero: Kompatscher, evitato il caos per obbligo tamponi

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - "Ieri al Brennero abbiamo evitato il caos, anche se non ci sono state code chilometriche, qualche problema alla viabilità di certo non è mancato". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento all'obbligo di tampone per i camionisti in Austria e Germania.

Kompatscher ha evidenziato l' "ottima collaborazione con il commissariato del governo, le forze dell'ordine, la protezione civile, l'azienda sanitaria e la società Autostrada del Brennero". Kompatscher, che da domenica è stato in contatto con i ministri Di Maio e Giovannini a Roma e Schallenberg a Vienna, ha auspicato un coordinamento a livello europeo per quanto riguarda il traffico internazionale: "Serve una soluzione europea", ha ribadito.

(ANSA).