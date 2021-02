Covid: nuova manifestazione contro il lockdown a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Nuova manifestazione a Bolzano contro le restrizioni imposte dalle ultime ordinanze del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

Circa cento persone, come già avvenuto una settimana fa, si sono radunate in Piazza Magnago, davanti alla sede del consiglio provinciale e della presidenza della giunta, per protestare contro il lockdown.

L'iniziativa, promossa dal gruppo "Südtiroler gegen den Lockdown", si svolge in concomintanza con la seduta straordinaria del consiglio provinciale, convocata però in videoconferenza e non i presenza su richiesta delle opposizioni proprio per discutere le nuove misure adottate. (ANSA).