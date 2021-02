Covid: 3 decessi in Alto Adige e più di 200 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Altri tre decessi sono stati provocati dal Covid-19 in Alto Adige. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 946. L'Azienda sanitaria provinciale segnala, inoltre, 144 nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sulla base di 1.542 tamponi pcr, di cui 404 nuovi test. Altre 68 nuove infezioni sono state accertate sulla base di 625 test antigenici rapidi.

In totale, le persone testate positive in Alto Adige sono 60.384: 40.240 accertate con tamponi pcr e 20.144 con test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 44 nelle terapie intensive (di cui 39 classificati Icu-Covid, inoltre 1 paziente ricoverato all'estero); 254 nei normali reparti ospedalieri; 163 nelle strutture private convenzionate e 23 in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 15.797, in calo di quasi mille unità rispetto ad ieri. (ANSA).