Covid: 2 decessi in Trentino, 14 nuovi ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Sono 2, entrambi uomini di età compresa fra gli 80 e gli 89 anni deceduti in ospedale, le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Trentino (1.244 in totale). Sono 12 i nuovi casi positivi al molecolare (su 388 tamponi molecolari) e 14 all'antigenico (258 test rapidi). Dai molecolari - comunica la Provincia di Trento - è arrivata poi la conferma della positività di 39 persone il cui contagio era emerso nei giorni corsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, 6 sono asintomatici e 16 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 4 (ieri le classi in quarantena erano salite a 48), mentre sono 7 quelli fra gli ultra settantenni.

Come avviene sempre in concomitanza con la domenica, le dimissioni dagli ospedali sono molto ridotte (1 quella registrata ieri) mentre i nuovi ricoveri sono stati 14: il numero complessivo dei pazienti Covid ricoverati sale pertanto a 201 (ieri erano 190), di cui 27 in rianimazione (1 in più di ieri).

Prosegue intanto il programma delle vaccinazioni: questa mattina si è toccata quota 31.415, numero che comprende sia le 12.758 dosi di richiamo, sia le 6.682 riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).