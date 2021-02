Cortina: Pinturault guida la combinata, Tonetti nono

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 15 FEB - Dopo la prova di superG il francese Alexis Pinturault - detentore del titolo e vincitore di 8 delle ultime 12 combinate di coppa del mondo - è al comando della combinata iridata di Cortina in 1.20.03. Secondo tempo per il bicampione mondiale dell'alta velocità, l'austriaco Vincenti Kriechmayr, in 1.20.25. Terzo in 1.20.27 l'altro austriaco Matthias Mayer. Il migliore dei tre azzurri in gara è Riccardo Tonetti - quarto due anni fa ai Mondiale di Aare - con il 9/o tempo in 1.20.64. Più indietro in 1.21.49 Giovanni Franzoni, esordiente lombardo di 19 anni, e Christof Innerhofer in 1.21.79 Il superG - con condizioni meteo e di neve perfetti - si è disputato sulla Olympia delle Tofane, la stessa pista su cui poco prima avevamo gareggiato le ragazze. La manche di slalom è in programma alle 15,20 e sarà assolutamente decisiva visto che ottimi slalomisti come l'austriaco Marco Schwarz e gli svizzeri Loic Meillard, Luca Aerni sono, con distacchi minimi, subito alle spalle dei tre migliori in superG. Ed i migliori dopo la prova di superG saranno i primi a partire nello slalom, trovandosi così sotto gli sci un fondo praticamente perfetto.

