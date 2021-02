Freddo record in Alto Adige, -26 gradi in val di Vizze

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - L'Alto Adige sta registrando un'ondata di freddo polare da record. A San Giacomo in val di Vizze la minima questa mattina è stata di -28,3 gradi, il valore più basso all'inizio delle rilevazioni in valle nel 2010. Lo stesso vale per Predoi in valle Aurina la temperatura è scesa a 26,3 gradi, dove la stazione meteorologica è in funzione dal 1979, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

(ANSA).