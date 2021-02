Covid: 9 decessi e 562 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Nove decessi e 562 i nuovi casi: ecco i dati Covid odierni in Trentino Alto Adige. In Alto Adige sono 8 i decessi e 395 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.775 tamponi pcr e registrati 290 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 105 test antigenici positivi si 3.054 analizzati. Sono 463 i ricoveri ospedalieri: 255 nei normali reparti, 163 in cliniche private e 45 in terapia intensiva.

In Trentino, invece, si registrano un decesso e, a fronte di quasi 2500 tamponi analizzati, 57 nuovi casi positivi al molecolare e 110 all'antigenico. Negli ospedali resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (26) ma i nuovi ingressi (15) hanno superato per numero le dimissioni (6), pertanto attualmente i pazienti Covid sono 190. Prosegue nel frattempo il programma delle vaccinazioni: questa mattina le somministrazioni erano a quota 31.080 (di cui 12.571 seconde dosi). (ANSA).