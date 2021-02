Covid: nessun decesso in Trentino, 249 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - L'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino nel suo report quotidiano rileva che non sono stati registrati decessi di pazienti covid nelle ultime 24 ore.

Nel rapporto si rilevano 66 nuovi positivi al molecolare ed altri 183 all'antigenico. Dai molecolari è poi arrivata la conferma della positività di 58 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sale di poco il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: ieri infatti le dimissioni sono state 17 a fronte di 19 nuovi ingressi; il totale pertanto è di 182, ma scende invece il numero dei pazienti in rianimazione che passa da 28 a 26.

Anche le guarigioni aumentano: 204 i nuovi guariti che portano il totale a 26.239.

Il rapporto informa infine di 1.840 tamponi molecolari analizzati (1.171 all'ospedale Santa Chiara e 669 alla Fem) e di altri 1.602 test rapidi antigenici notificati all'Azienda sanitaria.

Dei 30.780 vaccini registrati in mattinata, 12.240 riguardano le seconde dosi e 6.678 le somministrazioni riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).