Acquistano 1 kg di cocaina ma irrompe la Finanza, 4 arresti

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato oltre un chilo di cocaina e 37.000 euro in contanti, arrestato in flagranza di reato 4 persone per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato altri 3 soggetti di nazionalità albanese. Da alcuni giorni i finanzieri avevano messo sotto controllo una palazzina nella zona sud della città, anche in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dai residenti. Durante un appostamento i militari hanno notato l'arrivo di una auto con a bordo un ragazzo ed una ragazza che, dopo aver atteso l'assenso da parte di altre tre persone, sono entrati nella palazzina con in mano una borsa per surgelati, diretti nell'appartamento di un pluripregiudicato tunisino.

A quel punto sono entrati in azione anche i cani antidroga in forza alle Fiamme Gialle del Trentino, che sin sa subito hanno mostrato attenzione verso la borsa dei surgelati, dove è stato trovato un panetto di cocaina purissima del peso di circa 1 chilo che, secondo la Guardia di finanza, avrebbe consentito di preparare oltre mille dosi, con possibilità di fruttare sul mercato illecito oltre 600.000 euro. Addosso ad uno degli arrestati, un professionista, sono stati rinvenuti invece circa 31.000 euro in contanti, che uniti agli ulteriori 6.000 euro trovati nella casa del cittadino tunisino, erano destinati all'acquisto della cocaina. (ANSA).