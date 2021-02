Covid: Austria controlla al Brennero in entrata e uscita

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Al Brennero l'Austria da oggi non controlla solo i viaggiatori in ingresso ma anche in uscita dal paese. E' infatti scattato l'isolamento del land Tirolo, imposto da Vienna per limitare la diffusione della variante sudafricana.

Chi lascia il Tirolo deve essere in possesso di un tampone negativo, chi entra in Austria deva anche essersi registrato su una piattaforma online. Al valico italo-austriaco comunque non si segnalano rallentamenti.

1.200 poliziotti e soldati sono impegnati presso 44 posti di controllo sulle strade, sui treni ma anche negli aeroporti.

L'obbligo di tampone negativo riguarda anche gli spostamenti interni. Viene perciò anche controllato chi si sposta dal Tirolo direttamente in un altro land austriaco. Chi viene fermato senza referto rischia una multa di 1.450 euro. Esentati sono i bambini sotto i dieci anni. (ANSA).