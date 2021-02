Covid: 5 decessi e 640 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Cinque decessi, 640 nuovi casi e 17.738 gli altoatesini in quarantena: sono questi alcuni dati del bollettino covid odierno in Alto Adige. L'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore ha effettuato 3103 tamponi pcr registrando 376 nuovi casi. A questi vanno aggiunti 264 test antigenici positivi su 5668 effettuati.

Sono abbastanza stabili i ricoveri ospedalieri: nei normali reparti si trovano 247 pazienti (ieri 251), nelle cliniche private 163 (161) e in terapia intensiva 42 pazienti covid (41).

E' tornato sotto soglia 18 mila il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 17.738. (ANSA).