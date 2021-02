Cortina 2021:campionesse italiane si allenano in Friuli

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - Le piste del monte Zoncolan sono state scelte per gli allenamenti delle campionesse dello sci nazionale: domani Marta Bassino e Federica Brignone si alleneranno tra le porte larghe del gigante.

I tracciati del Fvg ogni anno vengono scelti per la preparazione tecnica dei campioni per l'eccellenza e la qualità dei percorsi, e in questo periodo sono oltretutto in uno stato ottimale per il consolidamento del manto nevoso. Già lo scorso mese le nazionali straniere maschili e femminili dello sci avevano scelto un comprensorio della regione per gli allenamenti, sulle nevi di Tarvisio. (ANSA).