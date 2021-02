Covid: un decesso in Trentino, salgono i nuovi ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento oggi riporta 1 decesso (una persona over 90), 83 nuovi casi positivi al molecolare ( su 1.993 tamponi) e 170 all'antigenico (su 1.575 test rapidi). Dai molecolari è arrivata anche la conferma della positività di 64 persone il cui contagio era stato rilevato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 81 sono asintomatici e 152 pauci sintomatici. Si registrano anche 30 nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare (ieri le classi in quarantena erano 39) e tra questi 10 hanno meno di 5 anni (4 dei quali sono sotto i 2 anni).

Incremento anche dei casi fra gli over settanta che oggi salgono di altre 51 unità.

Sono saliti anche i nuovi ricoveri (26 ieri, a fronte di 15 dimissioni) pertanto il numero dei pazienti Covid sale a 181, comprese le 29 persone che si trovano in terapia intensiva. Sale anche il numero delle guarigioni che, con le 238 registrate oggi, arrivano a quota 25.800.

Quanto ai vaccini, sono state effettuate 28.711 somministrazioni, comprese le 11.505 seconde dosi e le 6.552 (prime e seconde dosi) riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).