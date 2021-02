Coppia scomparsa, riprese le ricerche sull'Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Sono riprese questa mattina le ricerche di Peter Neumair. Un motoscafo del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano in queste ore sta perlustrando l'Adige. Questa mattina, una riunione di coordinamento stabilirà ulteriori azioni che si riterranno utili ai fini della ricerca.

La pioggia di questi giorni ha reso l'acqua del fiume ancora più torbida. Anche la diga di Mori, a una novantina di chilometri a sud del ponte di Ischia Frizzi, sul quale sono state trovate tracce di sangue compatibile con quello di Peter, viene costantemente monitorata.

E' attesa in queste ore la decisione del tribunale del riesame in merito alla richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Benno Neumair, il figlio della coppia che si trova in custodia cautelare nel carcere di Bolzano con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. (ANSA).