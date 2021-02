A Bolzano carnevale-lockdown tra Zoom e mascherine

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Zorro, fata e cowboy rigorosamente con la mascherina. Si presenta così il Carnevale durante il lockdown in Alto Adige. Con le scuole chiuse gli alunni si sono presentati questa mattina alle lezioni Zoom rigorosamente mascherati.

Le medie e superiori da lunedì sono in Dad, mentre molte scuole elementari ieri hanno sfruttato l'ultimo giorno di didattica in presenza per anticipare la festa di Carnevale. Nel pomeriggio numerosi bambini si sono radunati sui prati del Talvera, anche se di certo non c'è stata la folla e la confusione degli anni passati. Sono stati piuttosto i più piccoli a non voler rinunciare alla sfilata, quasi tutti comunque con la mascherina. La situazione è stata monitorata dai vigili urbani, anche in borghese. Grandi assenti invece sono stati i ragazzi delle superiori, che si sono evidentemente incontrati in gruppi più piccoli e in zone meno frequentate della città. Pochi anche gli adulti travestiti in questo Carnevale ai tempi del Covid. (ANSA).