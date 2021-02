Scuola: concorso per 170 posti da docente in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Riprende, dopo la sospensione ministeriale del 5 novembre scorso, lo svolgimento del Concorso straordinario per titoli ed esami, per 170 posti a tempo indeterminato rivolti al personale docente della Scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'insegnamento del sostegno nelle Istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Le prove - comunica una nota - si svolgeranno in due turni (mattina e pomeriggio) nelle giornate del 15, 16 e 19 febbraio 2021.

Nei prossimi giorni riprenderanno regolarmente le prove che riguarderanno 13 classi di concorso per un totale di 90 candidati, che andranno ad aggiungersi alle 26 classi che avevano già concluso l'iter concorsuale. Il calendario prevede due turni giornalieri nelle giornate del 15, 16 e 19 febbraio 2021. Ai partecipanti, salvo modifiche o revisioni da parte del Ministero Istruzione, è richiesto di presentare all'atto dell'ingresso al concorso un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. (ANSA).