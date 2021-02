In pellegrinaggio da Bolzano a San Pietro con tre lama

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Il libro "A piedi a Roma con tre lama" di Thomas Mohr è stato pubblicato di recente dalla casa editrice Athesia di Bolzano nella traduzione italiana di Alessandra Testini. E' la storia di Walter Mair, Tom Burger e Thomas Mohr, tre amici che in pieno inverno decidono di partire con i tre lama Shaqiri, Buffon e Tiento in un pellegrinaggio a piedi, da Soprabolzano sul Renon a Roma, per vedere il Papa.

50 giorni e più di mille chilometri di cammino lungo l'itinerario della Via Romea Germanica, battuta dai pellegrini sin dal Medioevo. L'avvocato racconta nel libro la sua esperienza. "Lungo la strada, i nostri lama hanno conquistato il cuore delle persone. Siamo stati accolti con gioia, ospitati e curati, e siamo tornati a casa con "uno zaino" pieno di nuove amicizie", ricorda Mohr. "Nemmeno il viaggio interiore è stato facile, il lungo percorso a piedi ti pone bruscamente delle domande esistenziali e non ti permette di lasciarle senza risposta", racconta l'avvocato-pellegrino. (ANSA).