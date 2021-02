Imprese: in crescita realtà gestite da stranieri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Le imprese gestite da cittadini stranieri e registrate in provincia di Trento, al 31 dicembre 2020, sono 3.668, il 7,2% sul totale delle attività che compongono il tessuto imprenditoriale locale. In leggero aumento rispetto a quello registrato l'anno precedente (nel 2019 erano 3.541), l'incidenza percentuale si conferma al di sotto di quanto rilevato sia a livello nazionale (10,4%), sia nel Nord Est (11,3%). Il dato, emerge da un'analisi svolta dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento.

Rispetto al 2011, le imprese a guida straniera sono cresciute del 16,6% (a fronte di un calo del 3,2% del numero delle imprese). Il settore in cui queste realtà sono maggiormente presenti è quello delle costruzioni, dove il 26,7% delle imprese. Seguono il settore del commercio (21,1%), e quello del turismo, in particolare la componente legata alla ristorazione, con il 14%.

Il Peaese di provenienza più rappresentato è l'Albania (il 13,4% del totale), seguono la Romania (11%), il Marocco (8,5%) e la Cina (6%). Si conferma la prevalenza di imprese individuali (il 70% del totale). (ANSA).