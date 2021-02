Covid: niente code al Brennero per controlli Austria

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - L'Austria ha intensificato oggi, come annunciato nei giorni scorsi, i controlli alle frontiere per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Si tratta in prima linea della registrazione online che è obbligatoria per chi si reca in Austria. I frontalieri e viaggiatori devono anche essere in possesso di un test negativo. I controlli, che riguarderebbero solo il traffico leggero, non stanno causando problemi al Brennero. (ANSA).