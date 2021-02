Covid: altri due morti in Alto Adige e 789 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - La pandemia provoca altre due vittime in Alto Adige, mentre torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono ora 915.

L'Azienda sanitaria provinciale segnala anche 789 nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore: 417 sono stati rilevati sulla base di 3.141 tamponi pcr (683 dei quali nuovi test), mentre altre 372 infezioni sono state accertate sulla base di 7.111 test antigenici rapidi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive sono 40, tre in più rispetto ad ieri. Nei i normali reparti ospedalieri vengono assistiti 250 pazienti (4 in più), e 163 (uno in più) nelle strutture private convenzionate. I pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 23 (5 in meno).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 16.876 (81 in più). I guariti accertati con test pcr sono 25.104 (128 in più) ai quali si aggiungono 1.635 persone (4 in pù) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Infine, i guariti per indagine epidemiologica sono 10.346 (187 in più). (ANSA).