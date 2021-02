Covid: 1 decesso in Trentino, 29 persone in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino: si tratta di un uomo ultra settantenne venuto a mancare in ospedale. Torna a scendere leggermente il numero dei pazienti Covid che oggi - comunica la Provincia di Trento - è pari a 171 (2 in meno rispetto a ieri). In terapia intensiva ci sono ancora 29 persone come ieri. Il saldo fra nuovi ricoveri e dimissioni è a favore di queste ultime: 8 i nuovi ingressi, 9 i pazienti dimessi.

Il numero di tamponi molecolari analizzati ieri è pari a 2.195, con 31 nuovi casi positivi e 1.690 test rapidi antigenici notificati all'Azienda sanitaria, 274 dei quali positivi.

Stamani risultavano somministrate 27.734 dosi di vaccino (di cui 11.076 seconde dosi); nel totale rientrano anche le 6.488 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).