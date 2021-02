Coppia scomparsa: sospese le ricerche nell'Adige

Sono state sospese le ricerche nell'Adige di Peter Neumair, il bolzanino scomparso con sua moglie Laura Perselli il 4 gennaio. I sommozzatori in mattinata sono riscesi nel fiume nel punto 'sospetto', dove ieri l'ecoscandaglio aveva rilevato un' "ombra". La visibilità sott'acqua è però estremamente limitata e i sommozzatori hanno dovuto tastare il fondale centimetro per centimetro, senza appunto però trovare traccia dello scomparso.

E' attesa nelle prossime ore la decisione del tribunale del riesame in merito alla richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Benno Neumair, il figlio della coppia sospettato dell'omicidio e di occultamento di cadavere.