Classe chiusa in aula, arrivano i vigili del fuoco

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Curioso intervento dei vigili del fuoco questa mattina alla scuole elementare di Scena, in Alto Adige. A causa di un guasto alla serratura un'intera classe è rimasta bloccata in aula e non poteva più uscire.

L' 'allarme' è stato dato verso le ore 11 e i vigili del fuoco volontari del paesino sono tempestivamente intervenuti, provvedendo all'apertura della porta. E' stato grande l'entusiasmo dei bambini della 1A dopo la 'liberazione', alla vista dei pompieri in carne e ossa.

In Alto Adige le scuole medie e superiori sono in Dad da lunedì, domani seguono le elementari. L'insegnamento in presenza riprenderà il 22 febbraio, dopo le tradizionali vacanze scolastiche di Carnevale. (ANSA).