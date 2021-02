Tennis: Seppi battuto all'esordio da Cuevas

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - Andreas Seppi è stato eliminato al primo turno degli Australian Open. Il 35enne di Caldaro si è fermato martedì in mattinata a Melbourne nel suo match d'esordio del primo Slam dell'anno contro l'uruguaiano Pablo Cuevas (Atp 70), dopo due ore e 20 minuti di gioco, in quattro set per 4-6, 6-4, 2-6, 2-6.

Andreas Seppi ha partecipato per la 16/o volta agli Australian Open. A Melbourne l'altoatesino ha dovuto difendere 45 punti Atp, oggi ha esordito contro l'esperto sudamericano Cuevas.

Seppi e Cuevas si erano già affrontati tre volte in carriera, con l'altoatesino che si è imposto sia nel 2010 a Kitzbuhel che nel 2015 nel Masters 1000 di Parigi-Berci. Il sudamericano ha invece battuto Seppi nel 2014 ad Umago.

Dopo l'eliminazione di ieri al primo turno di Jannik Sinner finisce dunque il torneo anche per Andreas Seppi. Il caldarese, che nel ranking Atp perderà qualche posizione, ritorna adesso in Europa. Seppi è iscritto nel torneo Atp di Montpellier (22 al 28 febbraio). Primo però parlerà con il suo dottore, poi si vedrà se sarà necessario un altro intervento all'anca. (ANSA).